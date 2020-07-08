Футболиста «Арсенала» удалили через четыре минуты после выхода на поле

Нападающий «Арсенала» Эдвард Нкетиа получил прямую красную карточку в матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Лестера». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Форвард вышел на замену на 71-й минуте встречи, а спустя две минуты жестко сфолил в центре поля. Еще две минуты длился просмотр видеоповтора, по итогам которого главный арбитр матча решил удалить англичанина.

На момент публикации новости в матче идет 90-я минута. Счет равный — 1:1.

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