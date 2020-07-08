«Арсенал» в меньшинстве упустил победу над «Лестером» в матче АПЛ

Лондонский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Лестером» в матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 7 июля, и завершилась со счетом 1:1. На 21-й минуте «канониров» вывел вперед Пьер-Эмерик Обамеянг. В концовке встречи равенство восстановил Джейми Варди. На 75-й минуте прямую красную карточку получил форвард хозяев Эдвард Нкетиа.

«Арсенал» набрал 50 очков и занимает седьмое место в чемпионате. В активе «Лестера» 59 очков, команда располагается на четвертой позиции.

В следующем туре «Арсенал» 12 июля на выезде сыграет с «Тоттенхэмом». «Лестер» в тот же день на чужом поле встретится с «Борнмутом».

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