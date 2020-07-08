Пентагон отчитался об успешном «сдерживании» России

Глава Пентагона Марк Эспер отчитался об успешном «сдерживании» России за первый год в своей должности. Его слова приводит РИА Новости.

«За прошедший год министерство [обороны США] сдержало агрессивные действия, совершаемые странами-изгоями, такими как Северная Корея и Иран, а также близких конкурентов России и Китая», — заявил глава ведомства.

В феврале Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках давить на другие страны с целью изменить мировой порядок. По мнению главы Пентагона, Москва и Пекин пытаются переписать международный порядок и пересмотреть устоявшиеся нормы. Эспер уличил РФ и КНР в том, что они нарушали суверенитет соседних небольших государств с целью получить стратегические преимущества. Россия, по словам министра, расширяет свое региональное влияние путем гибридной войны, а также организует «злонамеренные кибероперации» против других государств.

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