Пентагон обвинил Россию в попытке изменить мировой порядок

Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках давить на другие страны с целью изменить мировой порядок. Такое заявление он сделал на выступлении в Университете имени Джонса Гопкинса, передает ТАСС.

По мнению главы Пентагона, Москва и Пекин пытаются переписать международный порядок и пересмотреть устоявшиеся нормы. Эспер уличил РФ и КНР в том, что они нарушали суверенитет соседних небольших государств с целью получить стратегические преимущества.

Россия, по словам министра, расширяет свое региональное влияние путем гибридной войны, а также организует «злонамеренные кибероперации» против других государств. В числе неприемлемых методов Китая он назвал «кражу интеллектуальной собственности» и давление на другие государства экономическими способами в рамках плана «Один пояс — один путь».

Ранее 6 февраля вице-адмирал Военно-морских сил США Эндрю Льюис заявил, что Атлантический океан и восточное побережье страны небезопасны из-за активности российских подводных лодок, возросшей в последние годы.

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