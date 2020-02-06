Мир
 
Последние новости
Зараженный коронавирусом китаец извинился за приезд в Россию
Россиянин украл чужую собаку из ветклиники и съел
Майора ФСБ арестовали за организацию преступного сообщества
Беременная актриса дала отпор осудившим ее за откровенный наряд комментаторам
Первый полет Ту-160М показали на видео
Первый сообщивший о коронавирусе медик заразился им и умер
СБУ объяснила обыски в редакции канала «1+1»
«АвтоВАЗ» приостановит производство
Путин обязал обеспечивать детей жильем после развода
Новости партнеров

Пентагон обвинил Россию в попытке изменить мировой порядок

Перейти в «Мою Ленту»

Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках давить на другие страны с целью изменить мировой порядок. Такое заявление он сделал на выступлении в Университете имени Джонса Гопкинса, передает ТАСС.

По мнению главы Пентагона, Москва и Пекин пытаются переписать международный порядок и пересмотреть устоявшиеся нормы. Эспер уличил РФ и КНР в том, что они нарушали суверенитет соседних небольших государств с целью получить стратегические преимущества.

Россия, по словам министра, расширяет свое региональное влияние путем гибридной войны, а также организует «злонамеренные кибероперации» против других государств. В числе неприемлемых методов Китая он назвал «кражу интеллектуальной собственности» и давление на другие государства экономическими способами в рамках плана «Один пояс — один путь».

Ранее 6 февраля вице-адмирал Военно-морских сил США Эндрю Льюис заявил, что Атлантический океан и восточное побережье страны небезопасны из-за активности российских подводных лодок, возросшей в последние годы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Мир»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россия стала одним из крупнейших поставщиков нефти в США
США из-за России назвали Атлантику небезопасной
В Кремле отреагировали на провал демократов с импичментом Трампа
Другие материалы рубрики
Мир00:0230 января
Men walk past newly painted murals on the 64th anniversary of "Nakba", Arabic for catastrophe, the term used to mark the events leading to Israel's founding in 1948, in Gaza City, Tuesday, May 15, 2012. Hundreds of thousands of Palestinians fled or were forced from their villages during the war over Israel's 1948 creation, an event they commemorate every year as their "Nakba". (AP Photo/Dusan Vranic)

Свобода по-американски

Дать денег и забрать оружие — как США решили обойтись с Палестиной
20:18Сегодня

Первый сообщивший о коронавирусе медик заразился им и умер

19:44Сегодня

Индия будет собирать российские зенитные ракеты

18:16Сегодня

Излечившихся от коронавируса предупредили о риске повторного заражения

Мир00:0329 января

«Америка не может не ответить»

Шахиды, мертвый генерал и жажда мести. Как Иран готовился к Третьей мировой и что из этого вышло
18:13Сегодня

Китайские проститутки притворились японками из-за коронавируса

18:44Сегодня

США отказались требовать смены Асада и сирийского правительства

17:35Сегодня

Шотландский министр потерял пост из-за переписки с 16-летним

Мир00:0327 января

«Мы не несем традиционные ценности»

Представители ЛГБТ-сообщества бегут из России в Европу. Чего они боятся и как выживают?
17:16Сегодня

Мужчина заразился коронавирусом на рынке за 15 секунд

16:29Сегодня

В России рассказали о провале Украины по минским соглашениям

15:42Сегодня

BMW с номерами АХМАТ рассорил чеченцев в Европе

Россия
«На деле пока нет ни лекарств, ни вакцины»
Китайский коронавирус убил почти 500 человек. Что о нем говорят российские врачи?
Путин потребовал последовательно ликвидировать вузы-пустышки
«Узкие глаза – значит, опасный!»
 
Появилась запись разговора помощниц предполагаемого убийцы чеченца во Франции
Россия вводит новые меры для борьбы с коронавирусом из Китая
Его уже внесли в один список с чумой и сибирской язвой. Под наблюдением врачей — тысячи россиян
Стало известно будущее всю жизнь прожившей в больнице российской девочки
«Страна-мечта, которой, возможно, и нет на свете»
Как советские люди слушали рок, носили джинсы и боялись иностранных конфет с лезвиями
Все материалы
Мир
В России рассказали о провале Украины по минским соглашениям
Импичмент Трампа провалился
Президента США оправдали по всем пунктам обвинения. Он остается на посту
BMW с номерами АХМАТ рассорил чеченцев в Европе
Men walk past newly painted murals on the 64th anniversary of "Nakba", Arabic for catastrophe, the term used to mark the events leading to Israel's founding in 1948, in Gaza City, Tuesday, May 15, 2012. Hundreds of thousands of Palestinians fled or were forced from their villages during the war over Israel's 1948 creation, an event they commemorate every year as their "Nakba". (AP Photo/Dusan Vranic)Свобода по-американски
Дать денег и забрать оружие — как США решили обойтись с Палестиной
Террорист протаранил военных в Иерусалиме
«Америка не может не ответить»
Шахиды, мертвый генерал и жажда мести. Как Иран готовился к Третьей мировой и что из этого вышло
В Италии россиянку нашли зарезанной после ссоры с мужем
Все материалы
Бывший СССР
Премьером ДНР стал бывший российский вице-губернатор
Всероссийский единый урок «Права человека» в МГИМО«Я хотел спасти русское в себе»
Украинские студенты хотят учиться за рубежом. Почему они все еще едут в Россию?
Оппозиция заблокировала трибуну Рады
«Эта власть на поводке»
В команде Зеленского зреет раскол. Как в нем замешаны американские и украинские миллиардеры?
Белоруссия отказалась зацикливаться на сотрудничестве с Россией
Немецкие солдаты и евреи на оккупированной территории. Шауляй, июль 1941 года. «Немцы были очень довольны»
Пособники нацистов убили в Литве 200 тысяч евреев. Теперь с них снимают ответственность за холокост
Лукашенко призвал защитить белорусов от всякого рода маневров
Все материалы
Экономика
Онлайн-кинотеатр Okko заключил эксклюзивную сделку с ViacomCBS Networks Russia
Черные дни
Смертельный коронавирус ударил по китайской экономике. Теперь под угрозой весь мир
Европе предсказали проблемы из-за новых санкций против «Северного потока-2»
«Рекламировать Россию только из-за ее близости неоправданно»
Проводник финских денег в Россию — об отношениях двух стран в эпоху санкций и кризисов
Польша отказалась от российского угля
Партнерский материал
В центре экосистемы
МегаФон запустил новое мобильное приложение
Белоруссия подсчитала потери из-за России
Все материалы
Силовые структуры
Российского журналиста насильно посадили в автомобиль и устроили ему обыск
Время страха
 
Против сломавшего нос росгвардейцу боксера завели уголовное дело
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Названы версии обрушения кафе в российском городе
Великолепная семерка
Лучшие агенты КГБ годами тайно работали по всему миру. Теперь их имена решили рассекретить
Угрожавшую взорвать себя и самолет россиянку отправили под домашний арест
Все материалы
Наука и техника
Samsung начала блокировать телевизоры россиян
Су-24 в последние секунды избежал катастрофы
«Прогноз неутешительный»
 
Раскрыта тайна древних предшественников майя
Греет душу
На что способен доступный безрамочный ноутбук на AMD от Huawei
«Титаник» Третьего рейха
Как крупнейшая морская катастрофа XX века унесла жизни 10 тысяч человек
Все материалы
Спорт
Тренер прояснила ситуацию с «пытавшейся покончить с собой» гимнасткой Солдатовой
Сергей Шубенков«Задумывался уехать из России»
Чемпион мира Шубенков — о своей зарплате, допинговом скандале и ворующих чиновниках
Уткин назвал Моуринью героем АПЛ второго плана
Майк Дин«Есть куда более ужасные способы заработать на жизнь»
От сотрудника птицефабрики до рекорда АПЛ: история арбитра Майка Дина
Месси захотел масштабных изменений в «Барселоне»
Пришпорили
Моуринью снова на коне, защитники забивают голы, а МЮ и «Арсенал» теряют очки — главное в туре АПЛ
Российский боец Шлеменко отреагировал на призывы Кашина запретить MMA
Все материалы
Культура
Аль Пачино забыл о своем местонахождении и попытался уйти посреди интервью
Кто станет победителем «Оскара»-2020
Список номинантов «Оскара»-2020 и финальные прогнозы букмекеров на 92-ю церемонию вручения
Любовь Успенская ответила на вопрос о пенсии
Золотой век Спартака
Умер актер Кирк Дуглас. Он был легендой и застал «золотую эру» Голливуда
Умер актер Кирк Дуглас
Умер режиссер Борис Луценко
«В Норвегии могут назвать девочку пацанкой, но все реже»
Гендерные стереотипы и правда жизни: как скандинавы говорят детям о любви, взрослении и смерти
Все материалы
Интернет и СМИ
У газеты «Ведомости» сменился владелец
«Игрой это не назовешь»
Успешные люди бегут из больших городов в деревни. Фотографы показывают, что их ждет
Сябитова раскрыла размер пенсии и посоветовала не рассчитывать на государство
«Мы не прощаем. Ждите»
Самые влиятельные преступники современности держали в страхе весь мир. Куда и почему они исчезли?
Названы наиболее обеспокоенные коронавирусом города России
Новые боги хайпа
TikTok мгновенно превращает неизвестных людей в звезд. Кто и как на этом зарабатывает?
Шутку Первого канала о происхождении коронавируса приняли за правду
Все материалы
Ценности
Политика пристыдили за платье с оголенным плечом в парламенте
Не женское это тело
Бикини, юбки и голые тела: во что превратились мужские недели моды
Ирина Шейк снялась в кольчуге на голое тело для журнала Vogue
Самое красивое оружие СССР
Как советская модель прославилась на весь мир, но закончила жизнь в психбольнице
Самая красивая женщина в мире сняла себя танцующей в бикини
Кокетка, гульфик и союзка
Странные названия самых обычных вещей: сложный тест
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде
Все материалы
Путешествия
Гигантская волна смыла стоявших на пирсе туристов в Крыму
«Люди уже хоронили меня»
Россиянка отправилась в одну из самых закрытых стран мира — Иран. Что она там увидела?
Опубликовано видео жесткой посадки переломившегося пополам самолета
«Нам устроили культурный геноцид»
Эти острова принадлежали итальянцам и туркам. Чем сегодня живут Додеканес?
Турист нашел необычный способ получить бесплатный номер в отеле
«Страх сковал мои ноги, и я не могла пошевелиться»
Россиянка отправилась в город с самым высоким уровнем жизни. Что она нашла на другом конце света?
Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере увеличилось
Все материалы
Из жизни
Внезапное чувство голода принесло женщине богатство
Монах-порнозвезда занялась похоронами секс-кукол
Бизнесмен захотел оставить жену без алиментов и сжег кучу денег
«В школу надо идти даже в день собственных похорон»
История россиянки, перебравшейся в Мюнхен
Предсмертное прощание больного пенсионера с умирающей женой попало на видео
«Понюхай, ощути запах Афганистана!»
Россиянин влюбился в Афганистан. Он носит пуштунку, грызет каменный сыр и мечтает жить в кишлаке
Все материалы
Renault представила Duster с салоном от Arkana
Длительный тест Toyota Camry V6: часть 1
Приятная неожиданность: первая часть длительного теста самой мощной Camry
Необычный «Запорожец» продают за миллион рублей
Новый Volkswagen Polo для России
Мы внимательно рассмотрели новый Polo до премьеры: все подробности
Продажи новых автомобилей в России выросли вопреки ожиданиям
Автомобили в стиле стимпанк
Эстетика викторианской эпохи и паровых машин, воплощенная в автомобилях
Внешность новой BMW 4 серии раскрыли до премьеры
Все материалы
Дом
Выявлены самые скромные города России
«Дадим еще бабла, только пустите жить»
Как покупка квартиры в Москве приносит проблемы и разочарование — рассказывает молодая семья
Названы города Подмосковья с самой дешевой «вторичкой»
Жилая зона
Что это — дом или тюрьма? Исправительно-трудовой тест
России предрекли рост цен на жилье
Эстонский стыд
Как поселок-призрак на границе с Россией доживает последние дни
Нехватку воды в столице Крыма опровергли
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы