Гвардиола прокомментировал конфликт между Месси и «Барселоной»

Бывший главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола, в данный момент возглавляющий «Манчестер Сити», прокомментировал конфликт между нападающим каталонцев Лионелем Месси и руководством команды. Его слова приводит Goal.

Гвардиола посчитал, что форварду не стоит уходить от каталонцев. «Я не собираюсь говорить о трансферах до конца сезона. Мое желание состоит в том, чтобы Месси остался в "Барселоне"», — заявил тренер.

3 июля стало известно, что Месси приостановил переговоры с «Барселоной» о новом контракте. Отмечалось, что футболист устал от атмосферы, царящей в клубе. Он может перейти в английский «Манчестер Сити».

До этого сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен утратил доверие игроков. Судьба наставника сине-гранатовых решится по итогам чемпионата Испании. «Барселона» занимает вторую строчку, отставая от мадридского «Реала» на четыре очка.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!