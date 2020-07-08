Памфилова пообещала разоблачить «политических содержанок»

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова пообещала разоблачить ложь и фейки о голосовании по поправкам к Конституции. Об этом в серду, 8 июля, сообщает РИА Новости.

По словам Памфиловой, сейчас распространяется много откровенно ложной информации о голосовании. При этом никаких существенных, серьезных требований или фактов нарушения никто не может представить, подчеркнула она.

«Я уже не говорю о прямых оскорблениях и переходах на личности, все это я переживу. Тем более, от кого? От "политических содержанок", политических побирушек и попрошаек. Но не когда откровенно лгут... Будем продолжать разоблачать», — отметила глава ЦИК, заявив, что на ложь будет отвечать конкретными опровержениями.

Кроме того, Памфилова оценила результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), согласно которым 86 процентов респондентов положительно оценили предложенные ЦИК процедуры голосования. «Значит, наши все усилия были не зря, люди их оценили, они оценили, что у них было больше возможностей, чем когда-либо выбрать время удобное для голосования, выбрать место, где им удобно голосовать, выбрать способ», — заключила она.

По данным ВЦИОМ, большинство россиян (71 процент) удовлетворены тем, как прошло голосование по поправкам к Конституции. Среди принявших участие в голосовании эта доля еще выше и составляет 88 процентов. Не удовлетворен каждый пятый опрошенный (20 процентов), а среди принявших участие — 12 процентов.

С 25 июня по 1 июля в России проходил плебисцит по изменению Конституции. 206 поправок были вынесены на голосование одним пакетом, который поддержали 77,92 процента граждан. В частности, одна из поправок позволяет действующему президенту баллотироваться на новый срок. .

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