Россияне оценили порядок голосования по поправкам к Конституции

Большинство россиян (71 процент) удовлетворены тем, как прошло голосование по поправкам к Конституции. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации во вторник, 7 июля.

Среди принявших участие в голосовании эта доля еще выше и составляет 88 процентов. Не удовлетворен каждый пятый опрошенный (20 процентов), а среди принявших участие — 12 процентов.

Лучше всего плебисцит оценили голосовавшие на дому, также более 90 процентов респондентов положительно оценили голосование вне помещения.

Практически каждому голосовавшему россиянину было удобно голосовать — об этом сообщили 96 процентов респондентов. Только четыре процента опрошенных заявили об обратном.

В целом организация голосования в течение семи дней, по мнению 72 процентов принявших участие в голосовании россиян, стала более удобной.

С 25 июня по 1 июля в России проходил плебисцит по изменению Конституции. 206 поправок были вынесены на голосование одним пакетом, который поддержали 77,92 процента граждан. В частности, одна из поправок позволяет действующему президенту баллотироваться на новый срок. .

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!