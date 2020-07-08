Модель-трансгендер опубликовала фото топлес

Американская модель и открытый трансгендер Теодора Квинливан (Theodora Quinlivan) опубликовала фотографию, на которой она запечатлена топлес. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На фотографии 25-летняя Квинливан позирует в студии перед камерой, закрывая обнаженную грудь руками. Она одета в корсет телесного цвета, спущенный на бедра и подвязанный белым топом. «Я никого не преследую. Я заменяю», — подписала она пост, который набрал шесть тысяч лайков. В публикации она также отметила бренды-производители ее украшений и одежды: Alighieri Jewellery и Orseund Iris.

Поклонников впечатлил внешний вид модели и ее высказывание. «Красавица. Желаю тебе удачи, береги себя!», «Королева, легенда. Ни на кого не похожа», «Лучшая цитата из всех, что я видела за неделю», «Очень мудрые слова, Теодора, мы все с тобой», — поддержали они в комментариях.

В июне Квинливан опубликовала в соцсетях снимок в нижнем белье и пожаловалась на издевательства со стороны мужчин. В описании она рассказала о тяжелой жизни в Лос-Анджелесе и об унижениях, которые ей приходилось терпеть после того, как она признавалась окружающим в смене пола. Кроме того, она упомянула, что постоянно подвергалась сексуальным домогательствам со стороны мужчин.

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