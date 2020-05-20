Трансгендерная актриса выложила фото в расстегнутом пиджаке на голое тело

Американская тансгендерная актриса и ЛГБТ-активистка Лаверна Кокс (Laverne Cox) опубликовала фотографию, на которой запечатлена в блейзере на голое тело. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На указанном фото женщина позирует перед камерой в черном расстегнутом пиджаке без нижнего белья и в брюках из латекса. Свой наряд она дополнила черной кожаной сумкой люксовой марки Dior и длинными перчатками. В описании к посту Кокс отметила, что такой же снимок был опубликован на странице американской версии журнала Harper's Bazaar.

Она также ответила на вопросы редакторов о своем досуге во время режима самоизоляции, введенного из-за вспышки коронавируса. По словам актрисы, она проводит дни в полном одиночестве и практикует медитацию. Кроме того, знаменитость заявила, что не читает новости ради сохранения спокойствия.

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Лаверна Кокс получила известность после съемок в сериале «Оранжевый — хит сезона», который транслировался на платформе Netflix. Роль Софии Бурсет принесла ей номинацию на премию «Эмми» в 2014 году, тем самым делая ее первой трансгендерной женщиной, представленной к награде в актерской категории. Кокс была также включена в список ста наиболее влиятельных людей 2015 года года по мнению журнала Time.

В апреле бразильская модель Валентина Сампайо, которая является открытым трансгендером, стала лицом рекламной кампании женской коллекции одежды шведского бренда H&M.

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