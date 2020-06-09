Трансгендерная модель пожаловалась на издевательства мужчин под фото в белье

Американская модель и открытый трансгендер Теодора Квинливан (Theodora Quinlivan) опубликовала в соцсетях снимок в нижнем белье и пожаловалась на издевательства со стороны мужчин. Пост появился в ее Instagram-аккаунте.

На фотографии 25-летняя Квинливан позирует боком к камере в черном бюстгальтере, корсете, длинных перчатках и карнавальной маске на лице.

В описании под фото модель рассказала о тяжелой жизни в Лос-Анджелесе и об унижениях, которые ей приходилось терпеть после того, как она признавалась окружающим в смене пола.

«Меня оскорбляли и в лицо, и за спиной. Меня не приглашали на вечеринки, ведь чья-то карьера могла рухнуть только потому, что он общается с трансгендером, — посетовала девушка. — Никогда еще люди не судили меня так строго за то, чего они даже не могут увидеть».

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В то же время, по словам Квинливан, она постоянно подвергалась сексуальным домогательствам со стороны мужчин. Однако как только модель сообщала им правду о своей физиологии, они тут же принимались издеваться над ней и дискриминировать ее.

В заключение американка призвала подписчиков не бояться своих желаний и перестать ненавидеть себя за влечение к трансгендерным женщинам.

В мае трансгендерная актриса и ЛГБТ-активистка Лаверна Кокс опубликовала фотографию, на которой запечатлена в блейзере на голое тело. На фото женщина позирует перед камерой в черном расстегнутом пиджаке без нижнего белья и в брюках из латекса. Она также рассказала о своем досуге во время режима самоизоляции: актриса проводит дни в полном одиночестве и практикует медитацию.

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