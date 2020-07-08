В ходе торгов на Московской бирже в среду, 8 июля, курс рубля вырос по отношению к доллару и евро, отступив от минимумов с мая, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 11:50 доллар опустился до 71,05 рубля, а евро — до 80,2 рубля. На таких уровнях российская валюта торговалась в минувшую пятницу, 3 июля.

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Основные российские индексы показывают противоположную динамику. Индекс РТС растет почти на два процента, а индекс Мосбиржи падает на три процента.

Рубль испытывал наибольшее давление накануне, 7 июля, когда доллар доходил до 72,2 рубля, но во второй половине дня российская валюта начала укрепляться.

При этом со среды Центробанк сокращает в два раза продажу валюты на бирже, что позволяет поддерживать курс рубля. Такое решение принято Минфином из-за снижения нефтегазовых доходов.

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