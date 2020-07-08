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Подмосковный производитель вышел на чешский рынок

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Фото: Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

Подмосковный завод по производству оборудования для очистки воздуха вышел на чешский рынок, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова. Ее слова приводятся на сайте областного правительства в среду, 8 июля.

Предприятие заключило контракт на поставку продукции в Чехию на общую сумму в 1,8 миллиона рублей.

«Подмосковный Мининвест за счет региональных институтов поддержки оказывает предприятиям области содействие в поиске потребителей их продукции на зарубежных рынках, в том числе, в части составления маркетинговых и технических материалов», — рассказала Егорова.

В феврале сообщалось, что на поддержку экспортеров Подмосковья из регионального бюджета планируется направить более 200 миллионов рублей. Власти региона неоднократно отмечали, что заинтересованы в продвижении местной продукции на внешних рынках.

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