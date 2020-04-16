Власти Подмосковья рассказали о планах по экспорту грибов

Тепличные комплексы Московской области планируют не только полностью обеспечивать область грибами местного производства, но и отправлять свою продукцию на экспорт, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его цитирует РИАМО в четверг, 16 апреля.

«По грибам у нас есть соответствующие амбиции — мы хотим быть полностью самодостаточными в этом продукте», — сказал Разин.

Он напомнил, что Подмосковье уже является лидером по производству грибов в России. По словам министра, к концу текущего года производство грибов в регионе планируется удвоить.

Планируется, что экспорт грибов будет налажен к 2023 году, уточнил он.

Ранее Разин проинформировал, что на поддержку экспортеров Подмосковья из регионального бюджета планируется направить более 200 миллионов рублей. В настоящий момент экспорт подмосковных товаров в основном идет в страны СНГ. Губернатор Андрей Воробьев неоднократно заявлял, что власти заинтересованы во внешних рынках.