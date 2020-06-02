Подмосковье стало крупнейшим экспортером молочной продукции

Подмосковье занимает первое место по экспорту молочной продукции среди регионов, заявил министр сельского хозяйства региона Андрей Разин. Его слова приводятся на сайте областного правительства во вторник, 2 июня.

«За первый квартал 2020 года из региона было экспортировано молочной продукции на 26,7 миллиона долларов, что на 18 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал он.

Министр напомнил, что Московская область второй год подряд занимает лидирующие позиции на рынке экспорта молочной продукции. По его словам, основными направлениями стали рынки СНГ и США.

«Лидером стал сыр. С начала года мы продали зарубежным покупателям подмосковные сыры на сумму более 12,5 миллиона долларов», — уточнил Разин.

Ранее он сообщил, что объем экспорта подмосковной сельхозпродукции за первый квартал этого года увеличился на 27 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.