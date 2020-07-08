Майора российской полиции заподозрили в убийстве подполковника из-за цветов

В Санкт-Петербурге действующего майора российской полиции заподозрили в убийстве бывшего подполковника полиции. Об этом в среду, 8 июля, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 15 мая в правоохранительные органы обратились родственники исчезнувшего подполковника. Они рассказали, что тот пропал сразу после встречи со старым товарищем — майором полиции, работавшим в миграционной службе Красносельского района северной столицы. Оперативники выяснили, что у офицеров был общий бизнес — торговля цветами.

Сыщики узнали, что подполковника вызвали на деловую встречу, пообещав вернуть 1 миллион рублей долга. Но вместо этого мужчину задушили, а тело спрятали в гараже. В региональном управлении Следственного комитета России (СКР) допросили бывшего сотрудника ОМОН, который рассказал о случившемся. По его словам, погибшего задушил его старый товарищ — майор полиции.

СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). По месту работы подозреваемого и в его квартире проводятся обыски, эксперты осматривают тело и место преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что в Москве сотрудница полиции пожаловалась на избиение коллегой на рабочем месте.

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