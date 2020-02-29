Российского полицейского задержали из-за «убившей» женщину оперативной съемки

В Ингушетии задержали 32-летнего местного жителя по уголовному делу об обнародовании оперативной съемки, «убившей» женщину. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления Следственного комитета России.

Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. По факту появления в общедоступных соцсетях и мессенджерах оперативной съемки, сделанной сотрудником полиции 6 февраля 2020 года, возбуждено уголовное дело по статье 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»).

Сообщалось, что силовики нагрянули в квартиру жителя Назрани Исы Альтемирова, чтобы задержать его по подозрению в шантаже и вымогательстве денег у замужних ингушских женщин, которых он соблазнял. За этот промысел его прозвали «кавказским Казановой». Мужчина бросил в полицейских гранату, которая не сработала, и выпрыгнул в окно с пятого этажа. Альтемиров разбился.

В его квартире находились две женщины и несколько мужчин. Одну из них опознал ее брат, когда оперативная съемка разошлась по ингушским соцсетям и мессенджерам. 7 февраля родственник зарезал ее, объяснив, что она опозорила семью.

Иса Альтемиров проходил по делу о вымогательствах вместе с братом Хасаном. По версии следствия, родственники соблазняли местных замужних женщин, заставляли их заниматься сексом с другими мужчинами, а затем требовали денег и шантажировали. Хасана задержали в июне 2019 года, Исе удалось сбежать во время конвоирования.

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