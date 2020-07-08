Хоккеист Телегин утаил при разводе с Пелагеей квартиру за 30 миллионов рублей

Хоккеист Иван Телегин утаил свою недвижимость во время бракоразводного процесса с певицей Пелагеей. При этом спортсмен требует разделить на закрытом судебном заседании совместно нажитое имущество — дом в ипотеке стоимостью 54 миллиона рублей и квартиру в Москве. Там живет сама Пелагея с их трехлетней дочерью Таисией. Об этом пишет StarHit.

Квартира за 85 миллионов рублей, где проживает артистка, была куплена на деньги ее мамы. Пелагея не претендовала на жилье экс-супруга, ей были нужны только алименты — Телегин мало общается с дочерью и финансово не помогает. Как пишет издание, его ежемесячный доход составляет 3,5 миллиона рублей. Певица имеет право претендовать максимум на четверть суммы.

«Во время брака у семьи появилась квартира стоимостью 30 миллионов рублей, оформленная на Телегина. Она располагалась в престижном районе в центре Москвы. Иван ее выгодно продал, и Пелагея предлагала эти деньги направить на погашение ипотеки. Но муж решил иначе. Средства исчезли», — рассказал помощник адвоката певицы.

Также Телегин забрал себе автомобиль «Бентли» за 16 миллионов рублей. Чтобы его купить, супруги продали «Мерседес» Пелагеи. В настоящее время за рулем этой машины ездит новая возлюбленная хоккеиста — Мария Гончар.

Адвокаты Пелагеи сообщили, что в настоящее время готовят встречный иск в соответствии с Семейным кодексом, а не так, как захотел решить ситуацию Телегин.

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