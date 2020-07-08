В Петербурге станет сложнее пить

Депутаты Санкт-Петербурга запретили продажу алкоголя в придомовых заведениях общественного питания, площадь которых меньше 50 квадратных метров, что серьезно усложнит работу питьевых заведений. Требования прописаны в поправках к закону «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге». Он принят в третьем, окончательном чтении, сообщает ТАСС.

По словам председателя законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова, поправки необходимы для полного соблюдения санитарно-гигиенических норм.

Материалы по теме Это чисто Питер Сколько стоят квартиры в воспетом Шнуром городе на Неве

Новые правила вступят в силу с 1 января 2021 года. Депутаты рассчитывают, что к этому времени предприниматели успеют перепрофилировать свои помещения.

Ранее в России запретили продажу в точках общепита площадью меньше 20 квадратных метров, которые находятся в многоэтажных домах или на прилегающих к ним территориях.

При этом регионам дали право вводить самостоятельные дополнительные ограничения на продажу алкоголя в объектах общепита в жилых домах, в том числе увеличивать минимальную площадь.

Авторы идеи указывали, что планируют побороть так называемые «наливайки» — торгующие дешевым спиртным на разлив точки в жилых домах, на которые жалуются местные жители. Тем не менее правила коснутся и заведений, работающих в историческом центре города и торгующих дорогим алкоголем.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!