Героя «Бандитского Петербурга» по прозвищу Маклауд решили отпустить по УДО

Олег Маковоз по прозвищу Маклауд, лидер «братской» преступной группировки, сможет выйти по условно-досрочному освобождению (УДО). Об этом в среду, 9 июля, сообщает «Интерфакс».

Маковоз, упоминаемый в сериале «Бандитский Петербург» как один из персонажей, отбывает 23-летний срок за убийство бизнесмена Рустама Равилова, посягательство на жизнь депутата Госдумы Башира Кодзоева, похищение человека и вымогательство. Он находится под стражей с марта 2004 года.

Тосненский городской суд Ленинградской области учел данные о личности осужденного, в том числе положительную характеристику, благодарственные письма и поощрения с места отбывания наказания, и удовлетворил ходатайство заключенного об УДО.

Напомним, что ранее, в ноябре 2019, Маклауд, отсидев 15 лет, то есть более двух третей от срока, получил право на УДО, однако администрация колонии строгого режима в поселке Форносово (Ленинградская область) не дала ему положительную характеристику, необходимую для досрочного выхода на свободу. Адвокат Маковоза подала апелляционную жалобу на отказ в УДО в Ленинградский областной суд.

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