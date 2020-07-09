В Германии рассказали о подрывной деятельности России

Спецслужбы Германии сочли подрывной деятельность России и Китая в стране. Об этом сообщается в докладе Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ за 2019 год.

«В кризисные времена усиливаются кибератаки и дезинформационные кампании, которые имеют целью дестабилизировать свободное общество», — говорится в документе. В качестве примеров стран, проводящих такую кампанию, ведомство называет Россию и Китай. По мнению авторов доклада, «подрывная деятельность» Москвы усиливается.

Таковой, например, считают присоединение Крыма в 2014 году. Авторы документа также считают, что к убийству подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, скорее всего, причастны российские спецслужбы или власти Чечни.

В августе 2019 года в Германии выстрелом в голову был убит боевик «Имарата Кавказ» (запрещенная в России террористическая организация) Зелимхан Хангошвили. По мнению властей Германии, к преступлению причастны государственные органы России или Чеченской Республики. Хангошвили воевал против России на стороне чеченских боевиков Шамиля Басаева, Абу аль-Валида и Аслана Масхадова. В 2002 году его объявили в розыск по подозрению в терроризме.

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