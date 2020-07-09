Глава Пентагона прокомментировал получение донесений о связях России и талибов

Министр обороны США Марк Эспер опроверг получение донесений разведывательных служб о предполагаемых выплатах Россией «вознаграждений» членам террористической группировки «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы Пентагона, если бы были какие-то достоверные сообщения о том, что Россия заплатила боевикам за убийство американских военнослужащих, то ему бы обязательно донесли об этом. Министр пояснил, что в таком случае были бы приняты соответствующие меры в рамках межведомственных усилий.

Ранее сообщалось, что в Белом доме начали собственное расследование после публикации в СМИ информации о «сговоре» России и движения «Талибан» для атак на американских солдат. Администрация президента США Дональда Трампа начала допрос ряда чиновников, которые имеют доступ к данным разведки для выявления подозреваемого в сливе информации.

The New York Times 26 июня со ссылкой на спецслужбы сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с талибами, говорится в публикации. Главный посредник в «сговоре» России с «Талибаном», по версии газеты, — афганский контрабандист наркотических веществ Рахматулл Азизи. Различные ведомства США считают эту информацию недостоверной, ее также опровергли как талибы, так и российские власти.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!