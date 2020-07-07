В Белом доме начали расследование после публикации о «сговоре» России и талибов

В Белом доме начали собственное расследование после публикации в СМИ информации о «сговоре» России и афганского движения «Талибан» (запрещено в России) для атак на американских солдат. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что администрация президента США Дональда Трампа начала допрос ряда чиновников, которые имеют доступ к данным разведки для выявления подозреваемого в сливе информации. В настоящий момент круг подозреваемых сужен до менее чем десяти человек, при этом источников может быть сразу несколько из разных ведомств. По мнению официального Вашингтона, подобные утечки критически плохо отражаются на работе спецслужб, потому всех причастных необходимо привлечь к ответственности.

The New York Times 26 июня со ссылкой на спецслужбы сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с талибами, говорится в публикации. Газета назвала главным посредником в «сговоре» России с «Талибаном» афганского контрабандиста наркотических веществ Рахматулла Азизи. Трамп считает эту информацию недостоверной, ее также опровергли как талибы, так и в Москве.

«Талибан» образовался в 1994-м в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. США ввели войска в Афганистан после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

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