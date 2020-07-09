Посол в США назвал позором обвинения в «сговоре» России и талибов

Посол России в США Анатолий Антонов назвал откровенной ложью обвинения в связи Москвы с боевиками радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане. Об этом он заявил в ходе выступления на видеоконференции, организованной вашингтонским Центром за национальный интерес, передает ТАСС.

«Я бы хотел полностью отвергнуть все обвинения против России. Мы не заинтересованы в победе терроризма в Афганистане», — подчеркнул глава дипмиссии.

По его словам, российские дипломаты находятся в тесном контакте с американскими коллегами и обсуждают все вопросы, связанные с соответствующей публикацией. Посол напомнил, что Россия понимает ситуацию в исламской республике, где потеряла «много тысяч жизней русских солдат и офицеров».

Он пожелал удачи американским переговорщикам, занимающимся урегулированием в Афганистане. «Позор тем, кто пытался разграничить позиции России и США по этому вопросу», — заключил Антонов.

The New York Times 26 июня со ссылкой на спецслужбы сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с талибами, говорится в публикации. Главный посредник в «сговоре» России с «Талибаном», по версии газеты, — афганский контрабандист наркотических веществ Рахматулл Азизи. Различные ведомства США считают эту информацию недостоверной, ее также опровергли как талибы, так и в Москве.

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