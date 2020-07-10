Модель снялась для рекламы в пиджаке на голое тело

Бывшая участница реалити-шоу Love Island и модель Зара Макдермотт (Zara McDermott) поделилась с подписчиками фотографией, на которой она запечатлена без бюстгальтера. Снимок появился на ее странице в Instagram.

23-летняя знаменитость попозировала на улице в ярко-оранжевом пиджаке бренда Missguided на голое тело. Стоимость изделия, которое сейчас продается со скидкой, составляет 17 фунтов стерлингов (1522 рубля). На сайте пиджак представлен в трех цветах: черном, синем и оранжевом.

Фото опубликовано @zara_mcdermott

Подписчики Макдермотт сделали комплименты внешнему виду модели в комментариях под публикацией, которая набрала 61 тысячу лайков. «Горяча!», «Я не был готов к такой красоте», «Вау!», «Ты выглядишь просто нереально», «Красотка Зара, просто божественная!», «Ты мой идеал», — высказывались фанаты.

В июле певица Дуа Липа снялась в пиджаке на голое тело и попала на обложку журнала Elle. На одном из кадров она запечатлена в облегающем топе дизайнера Тома Форда, а на другом ее сфотографировали без бюстгальтера в черном пиджаке, расшитом пайетками.

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