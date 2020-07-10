Два полковника ФСИН обложили данью своих подчиненных

В Нижегородской области задержаны два полковника ФСИН, которые обложили данью своих подчиненных. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 9 июля заместитель начальника ГУ ФСИН по работе с личным составом Евгений Сычев и начальник отдела, отвечающего за начисление зарплаты, Степана Вахонина подозреваются в организации преступной схемы. Согласно которой они выписывали подчиненным премии только в обмен на выплаты в размере 30 процентов. Полученные деньги подчиненных, они использовали их для личных нужд.

СКР возбудил уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски по местам работы и проживания полковников и некоторых их подчиненных. В ближайшее время подозреваемым изберут меру пресечения.

19 марта сообщалось, что на Сахалине оперативники ФСБ задержали инспектора УФСИН по Корсаковскому району за аферу со снятием судимости.

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