Шестиматчевая победная серия «Зенита» в РПЛ прервалась

«Зенит» на выезде сыграл вничью с «Ахматом» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 11 июля, в Грозном и завершилась со счетом 1:1. На гол полузащитника хозяев Олега Иванова гости ответили точным ударом Себастьяна Дриусси. На 34-й минуте с поля был удален форвард сине-бело-голубых Эмилиано Ригони.

Шестиматчевая победная серия «Зенита», который досрочно стал чемпионом страны, прервалась. «Ахмат» набрал 31 очко и находится на 12-м месте в турнирной таблице.

В следующем туре «Зенит» 15 июля на своем поле сыграет с «Оренбургом». «Ахмат» в тот же день на выезде встретится со «Спартаком».

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