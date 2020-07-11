Дзюбу захотели в Турции

Стамбульский «Фенербахче» планирует усилить состав российским нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой. Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet.

31-летний форвард входит в список целей в трансферной кампании клуба. «Фенербахче» видит в россиянине опытного и габаритного нападающего. Трансферная стоимость Дзюбы оценивается порталом Transfermarkt в 13 миллионов евро.

В составе «Зенита» Дзюба досрочно завоевал золотые медали чемпионата России. В рамках Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) форвард забил восемь голов и отдал десять результативных передач в 27 матчах турнира.

16 июня сообщалось об интересе к форварду со стороны английского «Тоттенхэм Хотспур». Клуб вернулся к кандидатуре россиянина после неудачной попытки заключить с «Зенитом» арендное соглашение зимой.

31-летний Дзюба защищает цвета «Зенита» с 2015 года, ранее форвард выступал за «Спартак». В активе футболиста 24 гола в 42 матчах в составе сборной России.

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