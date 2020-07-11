Польша создаст музей памяти жертв Волынской резни

В польском городе Хелм создадут Институт правды и примирения и Музей жертв Волыни. Об этом заявил вице-премьер-министр Польши Яцека Сасина, сообщает «Европейская правда».

Он назвал это очень важной исторической инициативой, которая восстановит память «о преступлении геноцида и его жертвах» — украинско-польского конфликта 1943-1944 годов (Волынской резни). В музее вспомнят также украинцев, спасавших своих соседей-поляков.

«Еврейская нация смогла почтить память жертв геноцида и создать Институт Яд Вашем, и мы также обязаны такой памятью погибшим полякам и всем, кто пострадал на Волыни», — заявил Сасин.

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Музей будет создан по инициативе президента Анджея Дуды, правительства Польши и органов местного самоуправления. Публичным подписанием концепции создания двух новых институтов в стране начали отмечать 77-ю годовщину Волынской трагедии.

В июле 2016-го нижняя палата польского парламента одобрила признание Волынской резни геноцидом и утвердила 11 июля днем памяти жертв этого события. В том же месяце аналогичное постановление принял сенат Польши.

Волынская резня — этнические чистки поляков боевиками Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, вооруженное формирование под командованием Степана Бандеры, запрещенное в России — прим. «Ленты.ру») в 1943 году. По различным оценкам, жертвами массовых убийств стали от 30 тысяч до 100 тысяч человек.

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