Бывший СССР
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
На границе Армении и Азербайджана начались бои
Невеста умерла во время своего свадебного торжества в Москве 
Китайский блогер назвал самые необычные российские блюда
В Москве компания чеченцев избила кричавшего «Да, я русский!» мужчину
Менеджер Нурмагомедова отреагировал на информацию о завершении бойцом карьеры
Названа предполагаемая причина загадочной гибели слонов в Африке
Германия предложила ЕС ввести санкции против России
Малышева показала своего американского внука
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
Путина покоробили высказывания Зеленского о роли СССР во Второй мировой
Новости партнеров

В ДНР назвали свою главную военную победу

Перейти в «Мою Ленту»
Денис Пушилин
Денис Пушилин
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал битву под Иловайском главной военной победой республики. Его слова опубликованы на официальном сайте главы ДНР.

«Невосполнимые на тот момент потери украинской армии в живой силе и технике стали одним из поворотных моментов, который определил будущее всего Донецкого края», — заявил он.

Пушилин также выразил надежду на скорое наступление мира в Донбассе и подчеркнул важность восстановления объектов инфраструктуры и жилого фонда, разрушенных обстрелами. «Мы обязательно вернем городу статус крупного железнодорожного узла. Желаю всем жителям Иловайска благополучия и процветания», — добавил он.

Бои за Иловайск велись в августе 2014 года между частями Вооруженных сил Украины, МВД и добровольческими формированиями с одной стороны и ополчением самопровозглашенной Донецкой народной республики — с другой. Впоследствии эти события стали известны как Иловайский котел, поскольку украинские силовики, сначала занявшие значительную часть города, затем были окружены и в результате прорыва понесли крупные потери. В следственной комиссии Верховной Рады заявляли, что число жертв среди силовиков могло превысить тысячу человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Порошенко избежал допроса об Иловайском котле
Раскрыты угрозы бойцов ВСУ в Иловайском котле убивать каждые 15 минут
Объяснено решение создать Иловайский котел
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:1311 июля

Алфавитный беспорядок

Казахстан отказывается от кириллицы. Чем это закончилось для других стран бывшего СССР?
17:07Сегодня

На границе Армении и Азербайджана начались бои

13:14Сегодня

В окружении Зеленского сочли Сенцова «морально прогнившим приспособленцем»

12:33Сегодня

Лукашенко назвал Белоруссию раем

Бывший СССР00:02 7 июля

«Вжарить надо»

Киев решил засудить Москву из-за Крыма и Донбасса. К чему это может привести?
02:56Сегодня

В Раде призвали Зеленского извиниться и уйти с поста президента

23:2011 июля

Лукашенко назвал право жить в Белоруссии выстраданным

22:2211 июля

На Украине потребовали возобновить ввоз научной литературы из России

Бывший СССР00:02 3 июля

«Я посылал надежных людей с автоматами»

Лукашенко правит Белоруссией уже 25 лет. Как он укреплял свою власть и что стало с его соперниками?
21:3711 июля

В Южной Осетии раскрыли детали «опасного прецедента» на границе с Грузией

18:1111 июля

Грузия указала на «опасный прецедент» с участием российских пограничников

16:0011 июля

Пресс-секретарь Зеленского прокомментировала слухи о беременности от президента

Россия
Названо число умерших в мае россиян с коронавирусом
«Положила сына на дочь и потеряла сознание»
Пятнадцать лет назад 25 невинных россиян сожгли при пожаре. Заказчики преступления еще на свободе
Задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Его обвиняют в заказных убийствах. Следствие уверено — он безжалостно расправлялся с конкурентами
Все материалы
Мир
В американском штате из-за коронавируса освободили восемь тысяч заключенных
Цена процента
Президент Польши на грани провала на выборах. Чем это грозит Европе и России?
Фанатики выкопали тело новорожденной девочки из-за разницы в вере с ее семьей
Отказ России поддержать резолюцию по Сирии объяснили
В США застрелили двух полицейских
Собор Святой Софии в Стамбуле официально стал мечетью
Его считали главной православной святыней. Судьба легендарных византийских фресок неизвестна
Все материалы
Бывший СССР
На Украине рассказали о требовании России к закону об особом статусе Донбасса
Алфавитный беспорядок
Казахстан отказывается от кириллицы. Чем это закончилось для других стран бывшего СССР?
Лукашенко пообещал навести порядок со свободой слова в Белоруссии
«Вжарить надо»
Киев решил засудить Москву из-за Крыма и Донбасса. К чему это может привести?
Украинские военные осушили лужи перед визитом Зеленского
«Я посылал надежных людей с автоматами»
Лукашенко правит Белоруссией уже 25 лет. Как он укреплял свою власть и что стало с его соперниками?
Обнародована запись разговора Порошенко и Байдена о диверсантах в Крыму
Все материалы
Экономика
Тиньков рассказал о перенесенной операции на костном мозге
Бесконечность — не предел
Кризис поставил под угрозу мегапроекты России. Что с ними будет?
Поставки зерна из России превысят 43 миллиона тонн за 2019-2020 годы
На мели
В Европе новая беда — сильнейшая засуха. Она разоряет фермеров и лишает страны миллиардов
Легендарный производитель мотоциклов объявил о сокращениях
Не верой единой
Доллар захватил мир и стал главной валютой планеты. 200 лет назад его ни во что не ставили
Богачам предложили хранить деньги в скалах
Все материалы
Силовые структуры
100-летнего ветерана Великой Отечественной войны убили в собственном доме
Сергей Фургал«Ничто не предвещало убийства»
Губернатора Фургала задержали за расправы над бизнесменами. Его связали с самой грозной ОПГ 90-х
В Хабаровском крае прошли обыски у членов ЛДПР
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
Стало известно о ходе расследования дела против Фургала
«Дел о госизмене будет все больше»
Генерал ФСБ — об аресте Ивана Сафронова, поиске шпионов и продаже российских секретов за рубеж
Семейную пару задержали по подозрению в убийстве восьмилетней россиянки
Все материалы
Наука и техника
«Бессмысленное, нерусское название Москва»
Как и зачем советская власть давала новые имена городам по всей стране
Пылающий полуостров
Как война в Корее едва не поставила мир на грань ядерной катастрофы
Постапокалипсис сегодня
 
Apple провела крупнейшую презентацию
Полностью новая iOS, отказ от Intel и планы на будущее
Все материалы
Спорт
Появилось видео победы Петра Яна в чемпионском бою UFC
Не Хабибом единым
У России появился новый чемпион UFC. Петр Ян уничтожил легендарного бразильца
Петр Ян прокомментировал чемпионство в UFC и обратился к россиянам
«Пушки» на позиции
Битвы «Арсенала» с «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», испытания для МЮ — главные интриги недели в АПЛ
Гол футболиста «Манчестер Юнайтед» признан лучшим в туре АПЛ
Дьявольский каток
Новая победа МЮ, первый гол Погба и «Ливерпуль» на пути к рекорду — главное в туре АПЛ
Сейв вратаря «Тоттенхэма» признан лучшим в туре АПЛ
Все материалы
Культура
Клип Моргенштерна и Элджея собрал 2,5 миллиона просмотров за пять часов
Главную роль в сериале «Бэтвумен» отдали бисексуальной афроамериканке
Умные женщины и сильные мужчины
Теракт, Брюс Ли и гибель наливайки: 15 лучших фильмов 2020-го
Причиной президентской кампании Канье Уэста оказалось психическое расстройство
Маэстро саундтреков
Он писал музыку к фильмам Тарантино, Леоне и Пазолини. Умер Эннио Морриконе
25-летнюю звезду «Папиных дочек» возмутила реакция фанатов на роман с Авербухом
Муж на час, отец на два
Как устроена японская индустрия родственников напрокат: новый фильм Вернера Херцога
Все материалы
Интернет и СМИ
Вассерман назвал протесты в США делом рук Трампа
Сила большого брата
 
В приложениях на iPhone произошел глобальный сбой
Соловьев назвал Уткина «жирным свином» и обвинил в ксенофобии
«Ваня искренне хотел, чтобы даже у Рогозина получилось»
Бывшего журналиста обвиняют в передаче НАТО российских тайн. Что об этом думают его коллеги
В Кремле обрадовались разблокировке Telegram
«Если семья без урода — значит, он еще на работе»
«Уральские пельмени» годами шутят про тещу и алкоголиков. Почему их до сих пор смотрят миллионы?
Все материалы
Ценности
45-летняя Дрю Бэрримор раскрыла секрет стройного тела как в 20 лет
«Буквы перепутаны, зато цена не кусается»
Почему россияне скупают дорогие подделки люксовых брендов и не стыдятся этого
Жених подарил невесте кольцо со своим именем и прослыл эгоистом
Франклин Рузвельт с личной секретаршей Мисси Леханд и женой Элеонорой РузвельтАмериканский любимец Сталина
Как президент США рассекал на яхтах и заводил любовниц, но народ его все равно любил
Модель снялась без макияжа на 55-летие и призналась в страхе перед старостью
Ким КардашьянОт бедра
Брюки клеш обожали во всем мире и презирали в СССР. Почему они вернулись в моду?
Ким Кардашьян примерила роль первой леди США
Все материалы
Путешествия
Россияне массово скупили авиабилеты по трем маршрутам
Обитель порока
Измены, интриги и смертельные дозы яда: тайная жизнь королей в Версале
Бизнесмен перевез более 700 человек через закрытую российскую границу
«Фотографии часто расходятся с реальностью»
Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
Раскрыты дельные советы для летнего отпуска при пандемии
В небе над Россией едва не столкнулись два пассажирских самолета
Лайнеры чудом избежали катастрофы. Что известно об инциденте?
Стюардесса-пенсионерка сбежала из-под карантина по коронавирусу и была наказана
Все материалы
Из жизни
Укушенная акулой-людоедом морская свинья окрасила воду кровью и попала на видео
Боль в животе оказалась симптомом смертельной болезни
Названа альтернатива окрошке
Загадочное морское существо поставило пользователей сети в тупик
«Многие считают, что стране нужен лидер вроде Путина»
История россиянки о жизни во Франции
Все материалы
В России сертифицирован китайский конкурент «ГАЗели»
Американцы с турбонаддувом: начало
Как марка Buick пыталась вернуть «Эпоху мускул» с помощью турбонагнетателей
Руководитель Skoda покинет компанию после пяти успешных лет
Видеообзор BMW X6 M Competition
Видео: самый дорогой кроссовер BMW — 625-сильный X6 M за 11 млн рублей
Kia приступила к продажам Ceed с расходом топлива 4,5 литра на 100 километров
Моторы Ferrari под капотом Jeep, Toyota и других автомобилей
Десять операций по пересадке итальянских двигателей в автомобили других марок
Новый Honda Civic Type R станет трехмоторным и полноприводным
Все материалы
Дом
Граффити с изображением актера Сергея Бодрова стрит-арт команды HoodGraff TeamОсторожно: закрашено
В России уничтожают множество граффити-шедевров. За что власти не любят уличное искусство?
«Нам с мужем разрешено жить по-человечески только ночью»
Соседи отравляют жизнь россиянке. Как их шум почти довел ее до нервного срыва
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
Дышите ровно
Какими россияне видят врачей, спасающих страну от коронавируса
Все материалы
Нацпроекты
В Барнауле начали готовиться к капитальному ремонту дорог
Двойной форсаж
В России решили строить дороги еще быстрее. Как это поможет экономике?
В Перми отремонтировали 25 дворов
Жертва обстоятельств
На спасение российской экономики нужны деньги. На чем страна может сэкономить?
Одобрена трассировка автодороги М-12 «Москва — Казань»
«Страшно вспоминать»
Советскую медицину считали лучшей в мире. Но так ли это было на самом деле?
Определен срок поставки российско-китайских пассажирских самолетов CR929
Все материалы