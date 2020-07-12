В ДНР назвали свою главную военную победу

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал битву под Иловайском главной военной победой республики. Его слова опубликованы на официальном сайте главы ДНР.

«Невосполнимые на тот момент потери украинской армии в живой силе и технике стали одним из поворотных моментов, который определил будущее всего Донецкого края», — заявил он.

Пушилин также выразил надежду на скорое наступление мира в Донбассе и подчеркнул важность восстановления объектов инфраструктуры и жилого фонда, разрушенных обстрелами. «Мы обязательно вернем городу статус крупного железнодорожного узла. Желаю всем жителям Иловайска благополучия и процветания», — добавил он.

Бои за Иловайск велись в августе 2014 года между частями Вооруженных сил Украины, МВД и добровольческими формированиями с одной стороны и ополчением самопровозглашенной Донецкой народной республики — с другой. Впоследствии эти события стали известны как Иловайский котел, поскольку украинские силовики, сначала занявшие значительную часть города, затем были окружены и в результате прорыва понесли крупные потери. В следственной комиссии Верховной Рады заявляли, что число жертв среди силовиков могло превысить тысячу человек.

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