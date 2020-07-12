Стало известно об ответном ударе армии Сирии по позициям боевиков в Идлибе

Армия Сирии нанесла ответный удар по позициям боевиков в провинциях Хама и Идлиб после их нападения на сирийские войска в субботу, 11 июля. Об этом сообщила газета «Аль-Ватан», передает РИА Новости.

Как пишет издание, ссылаясь на источники, тяжелая артиллерия ударила по точкам террористов в шести населенных пунктах.

Накануне два отряда террористов численностью 250 человек напали на позиции сирийский войск в провинции Идлиб. Атака была отбита, восемь боевиков ликвидированы, рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий. По его словам, правительственные войска подверглись обстрелу в направлении населенных пунктов Шамшуран – Кара-Джагес.

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