В Сирии отбили нападение двух отрядов террористов

Два отряда террористов численностью 250 человек напали на позиции сирийский войск в провинции Идлиб. Атака отбита, восемь боевиков ликвидированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Александра Щербицкого.

Отмечается, что нападение было совершено накануне. Правительственные войска подверглись обстрелу в направлении населенных пунктов Шамшуран – Кара-Джагес. Среди солдат сирийской армии потерь нет, уточнил Щербицкий.

Ранее российская сторона сообщила о готовящейся провокации в сирийском Идлибе. По версии Центра по примирению враждующих сторон, боевики готовят не менее 15 самодельных взрывных устройств, начиненных неизвестным отравляющим веществом.

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