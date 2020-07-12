В американском штате из-за коронавируса освободили восемь тысяч заключенных

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом распорядился освободить восемь тысяч заключенных, чтобы не допустить распространения коронавируса в тюрьмах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление секретаря Калифорнийского департамента исправительных учреждений и реабилитации Ральфа Диаса.

«Мы стремимся реализовать эти меры таким образом, чтобы это соответствовало как общественному здоровью, так и общественной безопасности», — подчеркнул Диас. Отмечается, что освобождение коснулось лишь тех, кому осталось отбывать наказание менее года. При этом амнистия не затронула осужденных по тяжким статьям.

Ранее сообщалось, что США в очередной раз побили рекорд по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки. Накануне болезнь там выявили у 71 389 человек. Всего с начала эпидемии в стране заразилось 3,24 миллиона человек.

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