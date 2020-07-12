«Вулверхэмптон» разгромил «Эвертон» и вышел на шестое место в АПЛ

«Вулверхэмптон» на своем поле разгромил «Эвертон» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 12 июля, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Рауль Хименес, реализовавший пенальти, Леандер Дендонкер и Диогу Жота.

Победа позволила «Вулверхэмптону» набрать 55 очков и выйти на шестое место в чемпионате. У «Эвертона» на 10 очков меньше, команда находится на 11-й позиции.

В следующем туре «Эвертон» 16 июля на своем поле примет «Астон Виллу». «Вулверхэмптон» днем раньше на выезде встретится с «Бернли».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!