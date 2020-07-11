«Манчестер Сити» разгромил аутсайдера АПЛ и гарантировал себе второе место

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Брайтон» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 11 июля, и завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей. В составе победителей хет-триком отметился Рахим Стерлинг. Еще по мячу забили Габриэл Жезус и Бернарду Силва.

Победа позволила «Манчестер Сити» набрать 72 очка и гарантировать себе второе место по итогам сезона. В активе «Брайтона» — 36 очков, команда занимает 15-ю позицию.

В следующем туре «Манчестер Сити» 15 июля на своем поле примет «Борнмут». «Брайтон» днем позже на выезде сыграет с «Саутгемптоном».

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