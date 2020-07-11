Футболист клуба АПЛ признался в нетрадиционной сексуальной ориентации

Футболист клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. Письмо игрока, пожелавшего сохранить анонимность, оказалось в распоряжении The Sun.

Спортсмен отметил, что о его гомосексуальности знают лишь члены семьи и близкие друзья. Сделать публичный каминг-аут футболист не готов. Игрок заявил, что испытывает психологические проблемы и избегает отношений, так как боится огласки.

По словам спортсмена, в футболе до сих пор существует огромное количество предубеждений, так как он множество раз слышал гомофобные скандирования фанатов. По мнению игрока, руководство АПЛ должно работать над осведомленностью болельщиков, футболистов и тренеров.

Футболист также рассказал, что может досрочно завершить карьеру, чтобы сделать признание. «Понимаю, что потеряю много денег. Но нет цены спокойствию. Я не хочу жить так вечно», – написал игрок.

В нынешнем сезоне АПЛ чемпионский титул за семь туров до конца завоевал «Ливерпуль». Турнир завершится 26 июля.

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