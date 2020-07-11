Определился первый вылетевший из АПЛ клуб

«Вест Хэм» на выезде разгромил «Норвич» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 11 июля, и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. В составе победителей покером отметился Майкл Антонио.

Поражение лишило «Норвич» шансов на сохранение прописки в АПЛ. За три тура до конца чемпионата команда имеет в активе 21 очко и занимает последнее место. От 17-й позиции, которая позволяет не вылететь, клуб отделяет 13 очков. «Вест Хэм» набрал 34 очка и находится на 16-м месте.

В следующем туре «Норвич» 14 июля на выезде сыграет с «Челси». «Вест Хэм» тремя днями позже на своем поле примет «Уотфорд».

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