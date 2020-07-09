Клуб российского бизнесмена отобрал очки у «Тоттенхэма»

«Борнмут» на своем поле сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 9 июля, и завершилась со счетом 0:0. Обе команды имели шансы забить, но отличиться никому не удалось.

«Тоттенхэм» набрал 49 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. В активе «Борнмута», которым единолично владеет российский бизнесмен Максим Демин, 28 очков, команда находится на 18-й позиции.

«Тоттенхэм» в следующем туре 12 июля на своем поле сыграет с «Арсеналом». «Борнмут» в тот же день дома встретится с «Лестером».

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