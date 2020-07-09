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Бывший футболист сборной России попал в топ-10 лучших форвардов «Тоттенхэма»

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Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бывший футболист сборной России и лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко попал в топ-10 лучших форвардов клуба в XXI веке. Рейтинг доступен на портале Squawka.

Россиянин занимает седьмое место в списке. Уточняется, что Павлюченко отличился 42 голами в 113 матчах. Лидирует в списке действующий игрок «шпор» Харри Кейн. На его счету 183 забитых мяча в 232 матчах.

В апреле этого года телеканал beIN Sports составил рейтинг лучших российских игроков, выступавших в Английской премьер-лиге (АПЛ). Лучшим российским футболистом в истории АПЛ назван Андрей Канчельскис, а Павлюченко расположился на четвертой строчке.

Павлюченко перешел в «Тоттенхэм» из московского «Спартака» в 2008 году. Он выступал в лондонском клубе до 2012-го. Кроме того, футболист известен выступлениями за «Локомотив», «Урал» и «Кубань». Со сборной России он выиграл бронзу чемпионата Европы в 2008 году.

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