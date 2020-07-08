Дубль Салаха помог «Ливерпулю» обыграть аутсайдера АПЛ

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Брайтон» в матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 8 июля, и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В первом тайме у красных отличились Мохамед Салах и Джордан Хендерсон, а у хозяев гол на свой счет записал Леандро Троссард. Во второй половине игры Салах оформил дубль.

Победа позволила досрочно ставшему чемпионом «Ливерпулю» набрать 92 очка. В активе «Брайтона» 36 очков, команда занимает 15-ю позицию.

В следующем туре «Ливерпуль» 11 июля на своем поле примет «Бернли». «Брайтон» в тот же день дома сыграет с «Манчестер Сити».

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