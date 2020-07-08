«Манчестер Сити» забил пять безответных мячей середняку АПЛ

«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Ньюкасл» матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 8 июля, и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. В первом тайме забитыми мячами отметились Габриэл Жезус и Рияд Марез Во второй половине игры защитник гостей Мэтт Ритчи отметился автоголом, хавбек «горожан» Давид Силва реализовал штрафной, а Рахим Стерлинг забил пятый мяч.

Победа позволила «Манчестер Сити» набрать 69 очков, команда остается на втором месте в чемпионате. В активе «Ньюкасла» 43 очка, клуб находится на 12-й позиции.

В следующем туре «Манчестер Сити» 11 июля на выезде сыграет с «Брайтоном». «Ньюкасл» в тот же день на чужом поле встретится с «Уотфордом».

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