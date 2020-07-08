«Вест Хэм» проиграл «Бернли» в матче АПЛ

«Вест Хэм» на своем поле проиграл «Бернли» в матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 8 июля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. На 38-й минуте голом в составе «Бернли» отметился Джей Родригес. Этот мяч оказался единственным в матче.

Победа позволила «Бернли» набрать 49 очков, и выйти на девятое место в чемпионате. В активе «Вест Хэма» 31 очко, клуб находится на 16-й позиции.

В следующем туре «Вест Хэм» 11 июля на выезде сыграет с «Норвичем». «Бернли» в тот же день на чужом поле встретится с «Ливерпулем».

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