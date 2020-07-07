Худшая команда АПЛ потерпела шестое поражение подряд

«Норвич» на выезде проиграл «Уотфорду» в рамках 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 7 июля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В первом тайме на гол полузащитника «канареек» Эмилиано Буэндиа точным ударом ответил защитник шершней Крейг Доусон. Во втором тайме победу «Уотфорду» ударом через себя принес Дэнни Уэлбек.

Победа позволила «Уотфорду» набрать 31 очко и выйти на 17-е место в чемпионате. Худшая команда АПЛ «Норвич» потерпела шестое поражение подряд. Клуб занимает последюю, 20-ю строчку.

В следующем туре «Уотфорд» 11 июля на своем поле примет «Ньюкасл». «Норвич» в тот же день дома встретится с «Вест Хэмом».

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