«Ливерпуль» выиграл первый матч после победы в АПЛ

«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Астон Виллу» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 5 июля, и завершилась со счетом 2:0 в пользу мерсисайдцев. На 71-й минуте хозяев вывел вперед Садио Мане. Через 18 минут преимущество красных удвоил Кертис Джонс.

Победа стала для «Ливерпуля» первой после досрочного чемпионства в АПЛ, которое произошло в позапрошлом туре. Команда с 89 очками остается недосягаемой для соперников. В активе «Астон Виллы» 27 очков, команда занимает 18-е место.

В следующем туре «Ливерпуль» 8 июля на выезде сыграет с «Брайтоном». «Астон Вилла» днем позже на своем поле примет «Манчестер Юнайтед».

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