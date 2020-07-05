«Ньюкасл» на своем поле сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 5 июля, и завершилась со счетом 2:2. В первом тайме на гол форварда гостей Майкла Антонио хозяева ответили точным ударом Мигеля Альмирона. Во второй половине встречи у лондонцев отличился Томаш Соучек, а в составе «сорок» забил Джонджо Шелви.

«Ньюкасл» продлил серию без поражений в АПЛ до шести матчей подряд, набрал 43 очка и находится на 12-м месте. В активе «Вест Хэма» 31 очко, команда занимает 16-ю позицию.

В следующем туре «Ньюкасл» 8 июля на выезде сыграет с «Манчестер Сити». Вес Хэм в тот же день на своем поле примет «Бернли».

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