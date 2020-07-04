«Челси» разгромил аутсайдера АПЛ и вернулся на четвертое место

«Челси» на своем поле обыграл «Уотфорд» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 4 июля, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 28-й минуте лондонцев вывел вперед Оливье Жиру. Спустя 15 минут Виллиан удвоил преимущество «Челси», реализовав пенальти. Третий гол в добавленное время забил Росс Баркли.

Победа позволила «Челси» набрать 57 очков и вернуться на четвертое место в чемпионате. В активе аутсайдера АПЛ «Уотфорда» 28 очков, команда находится на 17-й позиции.

В следующем туре «Челси» 7 июля на выезде сыграет с «Кристал Пэлас». «Уотфорд» в тот же день на своем поле примет «Норвич».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!