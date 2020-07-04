«Лестер» одержал первую победу после рестарта АПЛ

«Лестер» на своем поле разгромил «Кристал Пэлас» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 4 июля, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. На 49-й минуте «лис» вывел вперед Келечи Ихеаначо. На 77-й минуте преимущество «Лестера» удвоил Джейми Варди, а в добавленное время форвард оформил дубль.

Победа стала для «Лестера» первой после рестарта АПЛ, команда набрала 58 очков и остается на третьем месте в турнирной таблице. «Кристал Пэлас» имеет в активе 42 очка и находится на 13-й позиции.

В следующем туре «Лестер» 7 июля на выезде сыграет с «Арсеналом». «Кристал Пэлас» в тот же день на своем поле примет «Челси».

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