«Арсенал» выиграл третий матч подряд в АПЛ

«Арсенал» на выезде обыграл «Вулверхэмптон» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 4 июля, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. На 43-й минуте в составе канониров отличился Букайо Сака. В концовке матча преимущество лондонцев удвоил Александр Ляказетт.

Победа позволила «Арсеналу» набрать 49 очков и выйти на седьмое место в чемпионате. В активе «Вулверхэмптона» на три очка больше, команда находится на шестой позиции.

В следующем туре «Арсенал» 7 июля на своем поле примет «Лестер». «Вулверхэмптон» днем позже на выезде сыграет с «Шеффилд Юнайтед».

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