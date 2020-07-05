«Манчестер Сити» пропустил гол с 40 метров после ошибки украинского игрока

Нападающий «Саутгемптона» Че Адамс забил гол «Манчестер Сити» ударом с 40 метров в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

За мгновение до взятия ворот мяч в центре поля потерял украинский защитник «горожан» Александр Зинченко. Английский форвард первым касанием пробил в цель. Голкипер «Сити» Эдерсон вышел далеко из ворот и не смог выручить свою команду.

На момент написания новости в матче идет 33-я минута. «Манчестер Сити» уступает со счетом 0:1.

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