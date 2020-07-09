«Манчестер Юнайтед» победил в АПЛ с разгромным счетом четвертый раз подряд

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Астон Виллу» в матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 9 июля, и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В первом тайме у манкунианцев голами отметились Бруну Фернандеш и Мэйсон Гринвуд. Во второй половине игры первый мяч в нынешнем розыгрыше АПЛ забил Поль Погба.

Победа стала для «Манчестер Юнайтед» четвертой подряд и позволила команде набрать 58 очков. Клуб находится на пятом месте в турнирной таблице. В активе «Астон Виллы» 27 очков, команда занимает предпоследнюю, 19-ю строчку.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Саутгемптон». «Астон Вилла» днем раньше дома сыграет с «Кристал Пэлас».

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