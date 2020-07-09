«Эвертон» сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче АПЛ

«Эвертон» на своем поле сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 9 июля, и завершилась со счетом 1:1. На гол форварда гостей Дэнни Ингса «ириски» ответили точным ударом Ришарлисона.

В активе «Эвертона» 45 очков, команда занимает 11-е место в чемпионате. «Саутгемптон» набрал на одно очко меньше и находится на 12-й позиции.

«Эвертон» в следующем туре 12 июля на своем поле сыграет с «Вулверхэмптоном». «Саутгемптон» днем позже на выезде встретится с «Манчестер Юнайтед».

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